Vasco Rossi non ha dichiarato pubblicamente il suo sostegno al Movimento 5 Stelle (Di lunedì 29 agosto 2022) Il 29 agosto 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare le informazioni riportate in un post pubblicato il 27 agosto su Facebook, contenente una foto del cantante Vasco Rossi insieme all’esponente del Movimento 5 Stelle ed ex sindaca di Torino Chiara Appendino. L’immagine è accompagnata da un testo, scritto dall’autore del post, in cui si legge: «La nostra grande Chiara con Vasco Rossi anche Vasco Rossi Appoggia il Movimento 5 Stelle ha detto unico partito che mi fido ciecamente Forza ragazzi». Si tratta di una notizia falsa. Innanzitutto, l’immagine oggetto della segnalazione risale al 2 giugno 2018, quando l’allora sindaca di Torino Chiara Appendino aveva incontrato ... Leggi su facta.news (Di lunedì 29 agosto 2022) Il 29 agosto 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare le informazioni riportate in un post pubblicato il 27 agosto su Facebook, contenente una foto del cantanteinsieme all’esponente deled ex sindaca di Torino Chiara Appendino. L’immagine è accompagnata da un testo, scritto dall’autore del post, in cui si legge: «La nostra grande Chiara conancheAppoggia ilha detto unico partito che mi fido ciecamente Forza ragazzi». Si tratta di una notizia falsa. Innanzitutto, l’immagine oggetto della segnalazione risale al 2 giugno 2018, quando l’allora sindaca di Torino Chiara Appendino aveva incontrato ...

