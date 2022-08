Scuola, non aumentateci lo stipendio: dateci il cartellino! (Di lunedì 29 agosto 2022) Non fateci promesse di aumento dello stipendio, vi prego: dateci il “cartellino”. In questi giorni si è parlato e sparlato di adeguare la retribuzione dei nostri stipendi da insegnanti a quelli europei. Tutti si danno un gran da fare per fare questo annuncio nella speranza di conquistare il voto degli 800mila docenti italiani. Andrea Gavosto, direttore della fondazione “Giovanni Agnelli” e attento osservatore del panorama europeo, nei giorni scorsi su La Repubblica è intervenuto con un ragionamento che va oltre la propaganda politica ma che ha una grave pecca: Tra Scuola e casa, gli insegnanti italiani dichiarano di lavorare (dati Ocse Talis) 26 ore alla settimana, contro una media europea di 33 ore. Di sicuro, l’insegnante coscienzioso ne fa ben di più, ma siamo certi che non ci sia chi si limita al minimo sforzo, senza che preside, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 29 agosto 2022) Non fateci promesse di aumento dello, vi prego:il “cartellino”. In questi giorni si è parlato e sparlato di adeguare la retribuzione dei nostri stipendi da insegnanti a quelli europei. Tutti si danno un gran da fare per fare questo annuncio nella speranza di conquistare il voto degli 800mila docenti italiani. Andrea Gavosto, direttore della fondazione “Giovanni Agnelli” e attento osservatore del panorama europeo, nei giorni scorsi su La Repubblica è intervenuto con un ragionamento che va oltre la propaganda politica ma che ha una grave pecca: Trae casa, gli insegnanti italiani dichiarano di lavorare (dati Ocse Talis) 26 ore alla settimana, contro una media europea di 33 ore. Di sicuro, l’insegnante coscienzioso ne fa ben di più, ma siamo certi che non ci sia chi si limita al minimo sforzo, senza che preside, ...

GiuseppeConteIT : Non si facciano pagare alla scuola le conseguenze della crisi energetica. I nostri ragazzi hanno già dato. - AlexBazzaro : Speranza: 'A settembre a scuola senza mascherina, poi si valuta' Tu e il resto del circo Covid dal 26 settembre no… - ricpuglisi : Per evitare le mascherine a scuola, è obbligatorio non avere Roberto Speranza come ministro della salute, dunque è… - CircoloDiNoto : RT @GenCar5: #Salvini vuol combattere le #babygang con la #naja. Dicon che gli anziani approvino. Io avrei un’idea diversa: si chiama #scuo… - caterinacorda1 : RT @1nessuno100mil2: Vi sblocco un ricordo. Le mamme per portare i figli a scuola avevano bisogno del #greenpass. Non potendo entrare aff… -