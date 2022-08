Rientro a scuola, col raffreddore si può stare in classe: “condizione frequente per i bambini”. Le indicazioni del Ministero (Di lunedì 29 agosto 2022) Il Ministero aggiorna le regole anti Covid per l'anno scolastico 2022/23. Le attuali misure scadono il 31 agosto, dal prossimo anno si riparte con più libertà ma sarà comunque vietato l'accesso a scuola con sintomatologia compatibile con il Covid, la febbre o se si è positivi. Ecco le indicazioni del Ministero diffuse attraverso un vademecum stilato per le scuole. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 29 agosto 2022) Ilaggiorna le regole anti Covid per l'anno scolastico 2022/23. Le attuali misure scadono il 31 agosto, dal prossimo anno si riparte con più libertà ma sarà comunque vietato l'accesso acon sintomatologia compatibile con il Covid, la febbre o se si è positivi. Ecco ledeldiffuse attraverso un vademecum stilato per le scuole. L'articolo .

