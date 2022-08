Paola Turci in ospedale, la dedica di Francesca Pascale (Di lunedì 29 agosto 2022) Paola Turci ha riportato un trauma cranico a seguito di una brutta caduta. La cantante si trova adesso ricoverata in ospedale Paola Turci è ricoverata in ospedale per un trauma cranico dovuto a una brutta caduta. La cantante dal suo profilo Instagram è intervenuta per spiegare l’accaduto: “Sto bene, è stata una brutta caduta – ha detto sui social – e ho riportato un trauma cranico, sono in ospedale e ne avrò per qualche giorno. Ora sono un po’ rimba e non riesco a raccontarvi ma lo farò. Mi spiace per il concerto a Forlì ma farò di tutto per recuperarlo, se possibile”. Moltissimi fan hanno chiesto aggiornamenti sullo stato di salute dell’artista e così è intervenuta Francesca Pascale a rassicurarli con una dedica alla ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 29 agosto 2022)ha riportato un trauma cranico a seguito di una brutta caduta. La cantante si trova adesso ricoverata inè ricoverata inper un trauma cranico dovuto a una brutta caduta. La cantante dal suo profilo Instagram è intervenuta per spiegare l’accaduto: “Sto bene, è stata una brutta caduta – ha detto sui social – e ho riportato un trauma cranico, sono ine ne avrò per qualche giorno. Ora sono un po’ rimba e non riesco a raccontarvi ma lo farò. Mi spiace per il concerto a Forlì ma farò di tutto per recuperarlo, se possibile”. Moltissimi fan hanno chiesto aggiornamenti sullo stato di salute dell’artista e così è intervenutaa rassicurarli con unaalla ...

