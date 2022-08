Nico Narciso conquista Titolo in UK

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 29 agosto 2022) Domenica da ricordare per il wrestler BWT e MEGASTARS. La scorsa Domenica il lottatore ha lottato nella promotion inglese Full Tilt Wrestling, durante lo Show “Summer Time Brawl” a Newcastle. PrimoUKha sconfitto Milton The Geek,ndo per la prima volta in carriera l’FTW Alphaprime Title, primo italiano are una cintura nella promotion. Con questa cinturaaggiunge il 4°in carriera (dopo il RSWP 24/7 Title in RISING SUN, ilAssoluto BWT/Megastars e gli UKWA Tag Team Title assieme a Red Scorpion)