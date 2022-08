Musk | La Tesla a guida automatica arriverà entro l' anno Invece per la transizione ecologica ci vorranno decenni

test5f1798 : - Affaritaliani : Elon Musk: 'La Tesla AGV entro l'anno, ma gas e petrolio serviranno a lungo' - test5f1798 : - test5f1798 : - falitalia : @PusJordan @Stefamart7 @MEcosocialista @DeShindig @Mezzorainpiu @fcancellato Secondo lei Bezos o Musk hanno un depo… -

AGI - Il mondo deve continuare a estrarre petrolio e gas per sostenere la civiltà, sviluppando al contempo le fonti di energia sostenibili, ha detto ai giornalisti il fondatore di, Elonin una conferenza stampa in Norvegia. 'Realisticamente penso che dobbiamo usare petrolio e gas a breve termine, perche' altrimenti la civilta' crollera'', ha dettoa margine di ...Il fondatore di, Elon, sorprende tutti ed ammette che c'è ancora bisogno di estrarre petrolio e gas , altrimenti si rischierebbe il collasso e le aziende non avrebbero più energia sufficiente per andare ...quello che un ambasciatore dell’elettrico come Elon Musk ha lanciato alla conferenza sull’energia di ONS Foundation, in corso in Norvegia. Nel suo intervento, il ceo della Tesla ha espresso la propria ...Il mondo ha bisogno di più petrolio e gas per far fronte alla carenza di energia e mentre si spinge verso la transizione verso le rinnovabili.