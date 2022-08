Jovanotti e il suo Jova Beach Party: “Vivete la vostra vita, non vi fate ingabbiare” (Di lunedì 29 agosto 2022) L’enorme veliero del Jova Beach Party è approdato a Castel Volturno per due giornate indimenticabili. “Vivete la vostra vita, non vi fate ingabbiare: viva la libertà“, queste le prime parole pronunciate da Jovanotti nella prima delle due serate durante la presentazione delle “Belle Storie” che ha visto protagonisti una giovane coppia che ha deciso di lasciare tutto per vivere la vita in giro per il mondo. Fin dalle primissime ore del pomeriggio, una “tribù che balla” ha preso d’assedio Castel Volturno per godersi l’intero villaggio del Jova Beach Party. Tra i tanti ospiti che hanno allietato la giornata, c’è stato l’immancabile Gianni Morandi che ha ... Leggi su zon (Di lunedì 29 agosto 2022) L’enorme veliero delè approdato a Castel Volturno per due giornate indimenticabili. “la, non vi: viva la libertà“, queste le prime parole pronunciate danella prima delle due serate durante la presentazione delle “Belle Storie” che ha visto protagonisti una giovane coppia che ha deciso di lasciare tutto per vivere lain giro per il mondo. Fin dalle primissime ore del pomeriggio, una “tribù che balla” ha preso d’assedio Castel Volturno per godersi l’intero villaggio del. Tra i tanti ospiti che hanno allietato la giornata, c’è stato l’immancabile Gianni Morandi che ha ...

settecoppeotto : RT @smokingmarrone: @settecoppeotto Paolo Bonolis (non tanto per il suo 'modo' d'esser interista, quanto per come sfrutta gli umili per cer… - smokingmarrone : @settecoppeotto Paolo Bonolis (non tanto per il suo 'modo' d'esser interista, quanto per come sfrutta gli umili per… - catonecensor : @luciano55321084 @DiventandoJeeg Forse #Jovanotti ha covato le uova con il suo ben usato deretano ?? - speranza_viva : RT @capuleti_giulia: Perchè Jovanotti non sposta il suo carrozzone a Formentera,dove ogni cm di spiaggia è riserva naturale per preservare… - sono_francesca : RT @silviamobili: Mario Tozzi attacca #Jovanotti. Jovanotti lo invita a vedere cosa accade ad un suo concerto. Mario Tozzi ci va e scrive u… -