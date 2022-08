Inter, Gazzetta: “Inzaghi sprona tutti per avere i risultati” (Di lunedì 29 agosto 2022) Inter, Gazzetta- Come riporta ad oggi la Gazzetta, la squadra Inter ha avuto bisogno della strigliata del suo mister in ogni zona. “confronto doveva essere e confronto è stato. Perché agli strappi va sempre messa una toppa. E perché è naturale che un allenatore si trovi a sottolineare, anche duramente, ciò che non va. E così Simone Inzaghi ad Appiano ha riunito la squadra. Lo ha fatto a due giorni di distanza dalla sconfitta con la Lazio e il motivo è preciso: il tecnico voleva prima rianalizzare la partita con il suo staff il match e poi parlarne con i giocatori. La seduta di ieri è iniziata direttamente in sala video. Nessuno in campo, tutti a capire che cosa non è andato davanti alla tv. Inzaghi ha toccato principalmente tre tasti. Il primo, legato all’attenzione e ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 29 agosto 2022)- Come riporta ad oggi la, la squadraha avuto bisogno della strigliata del suo mister in ogni zona. “confronto doveva essere e confronto è stato. Perché agli strappi va sempre messa una toppa. E perché è naturale che un allenatore si trovi a sottolineare, anche duramente, ciò che non va. E così Simonead Appiano ha riunito la squadra. Lo ha fatto a due giorni di distanza dalla sconfitta con la Lazio e il motivo è preciso: il tecnico voleva prima rianalizzare la partita con il suo staff il match e poi parlarne con i giocatori. La seduta di ieri è iniziata direttamente in sala video. Nessuno in campo,a capire che cosa non è andato davanti alla tv.ha toccato principalmente tre tasti. Il primo, legato all’attenzione e ...

