I due turisti che pescano cernie in area protetta, le rivendono illegalmente e mettono il video sui social (Di lunedì 29 agosto 2022) Hanno pescato in acque proibite, venduto le prede nei ristoranti della città e poi sciacquato l’attrezzatura in una fontana pubblica: per questi motivi adesso due blogger in vacanza in Sardegna, nell’area di Capo Caccia presso Alghero, sono finiti in guai seri. L’intenzione era quella di raccontare il loro viaggio coast to coast sull’Isola a bordo di un furgone immortalandone le fasi salienti in video poi condivisi sui social. Ma adesso proprio uno di quei filmati, pubblicato su Tik Tok (ha ottenuto più di 80mila visualizzazioni seppur eliminato subito dopo) e rilanciato da un gruppo di Facebook dedicato alla pesca in apnea, avrà per i blogger gravi conseguenze. Oggi, infatti, la dirigenza dell’area marina protetta procederà con la denuncia ai loro danni, grazie alla targa visibile del furgone che ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 29 agosto 2022) Hanno pescato in acque proibite, venduto le prede nei ristoranti della città e poi sciacquato l’attrezzatura in una fontana pubblica: per questi motivi adesso due blogger in vacanza in Sardegna, nell’di Capo Caccia presso Alghero, sono finiti in guai seri. L’intenzione era quella di raccontare il loro viaggio coast to coast sull’Isola a bordo di un furgone immortalandone le fasi salienti inpoi condivisi sui. Ma adesso proprio uno di quei filmati, pubblicato su Tik Tok (ha ottenuto più di 80mila visualizzazioni seppur eliminato subito dopo) e rilanciato da un gruppo di Facebook dedicato alla pesca in apnea, avrà per i blogger gravi conseguenze. Oggi, infatti, la dirigenza dell’marinaprocederà con la denuncia ai loro danni, grazie alla targa visibile del furgone che ...

