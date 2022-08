Grande Fratello VIP | “Non lo farà nessuno”: è già allarme per la prima settimana (Di lunedì 29 agosto 2022) Ci sono già problemi, per il Grande Fratello VIP. La situazione è estremamente tesa: potrebbe succedere nella prima settimana Alfonso Signorini (Youtube)Il Grande Fratello VIP di Alfonso Signorini è pronto a ripartire. L’edizione conclusasi con la vittoria di Jessica Selassié è sicuramente una delle più iconiche, non tanto per la vincitrice quanto per le dinamiche che l’hanno caratterizzata. Il triangolo amoroso composto da Soleil Sorge, Delia Duran e Alex Belli ha letteralmente animato ogni puntata, diventando il vero cuore pulsante dell’edizione. Per mantenersi allo stesso livello, quindi, Alfonso Signorini è alle prese con la preparazione della prossima edizione. Nelle ultime ore, però, si è presentato un problema non da poco: la situazione è all’estremo, è già ... Leggi su specialmag (Di lunedì 29 agosto 2022) Ci sono già problemi, per ilVIP. La situazione è estremamente tesa: potrebbe succedere nellaAlfonso Signorini (Youtube)IlVIP di Alfonso Signorini è pronto a ripartire. L’edizione conclusasi con la vittoria di Jessica Selassié è sicuramente una delle più iconiche, non tanto per la vincitrice quanto per le dinamiche che l’hanno caratterizzata. Il triangolo amoroso composto da Soleil Sorge, Delia Duran e Alex Belli ha letteralmente animato ogni puntata, diventando il vero cuore pulsante dell’edizione. Per mantenersi allo stesso livello, quindi, Alfonso Signorini è alle prese con la preparazione della prossima edizione. Nelle ultime ore, però, si è presentato un problema non da poco: la situazione è all’estremo, è già ...

Corriere : Rita Dalla Chiesa: salta il Grande Fratello Vip per candidarsi con Forza Italia - valen_mess_ : RT @Ninomauger: MANUEL BORTUZZO VOLEVA FARE IL GRANDE FRATELLO PER PORTARE UN MESSAGGIO POSITIVO SULLA DISABILITÀ . INVECE È RIUSCITO A POR… - evaevseva : RT @martasmkcsv: questo social senza grande fratello, uomini e donne o serie tv saffiche is dead af - CaliariOrnella : @Flowerp67151715 @FaTinaameta Ma secondo me....lasciar perdere lui e la sua fidanzata....lui non ha mai amato Lulu.… - Mark33846202 : @natannever1970 Buongiorno fratello Grande ?????? -