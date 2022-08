Gigi Buffon | il matrimonio in frantumi | a distanza di tempo la triste verità

Leggi su ildemocratico

(Di lunedì 29 agosto 2022) L’attuale capitano del Parma ha affrontato la separazione con la sua ex moglie Alena Seredova. Finalmente sono venute a galla le ragioni che hanno portato alla rottura, ecco di che si tratta Negli ultimi giorni il portiere che nel 2006 ha trascinato la Nazionale italiana sulla vetta del mondo in occasione dei mondiali di calcio disputatisi in Germania è stato fermato dall’influenza. Già a partire dalla sfida odierna contro il Cosenza però, il campione del mondo dovrebbe tornare quantomeno in panchina, mentre tra i pali ci sarà ancora una volta il suo sostituto Leandro Chichizola.con la maglia della Juventus (Websource)Anche quest’annocercherà di riportare il suo club in Serie A. Tutti gli appassionati di calcio ricorderanno bene che è proprio grazie al Parma cheha avuto ...