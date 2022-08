Elezioni: Boldrini (Pd), 'perché Calenda, Renzi e Conte attaccano Pd e non destra?' (Di lunedì 29 agosto 2022) Roma, 29 ago. (Adnkronos) - "Ma Calenda, Renzi e Conte perché continuano ad attaccare il Partito Democratico? Non si rendono conto di cosa comporterebbe una vittoria di Meloni, Salvini e Berlusconi? Si rischierebbe la bancarotta come nel 2011 e l'Italia avrebbe un piede fuori dall'Ue. Non basta per cambiare rotta?". A chiederlo su Twitter è Laura Boldrini, deputata del Pd e presidente del Comitato della Camera sui diritti umani nel mondo. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 29 agosto 2022) Roma, 29 ago. (Adnkronos) - "Macontinuano ad attaccare il Partito Democratico? Non si rendono conto di cosa comporterebbe una vittoria di Meloni, Salvini e Berlusconi? Si rischierebbe la bancarotta come nel 2011 e l'Italia avrebbe un piede fuori dall'Ue. Non basta per cambiare rotta?". A chiederlo su Twitter è Laura, deputata del Pd e presidente del Comitato della Camera sui diritti umani nel mondo.

