Elezioni 2022, Calenda a Letta: “No a campagna su vaccini, ritirala” (Di lunedì 29 agosto 2022) (Adnkronos) – “Enrico, questa è una campagna stupida. Noi siamo provax quanto voi. E così ad esempio Forza Italia e Conte. È arrogante pensare che tutto ciò che non è Pd sia il male. Ma c’è di più, è una campagna che ha l’obiettivo di dividere i cittadini tra buoni e cattivi. ritirala se puoi”. Lo scrive su Twitter il leader di Azione Carlo Calenda, condividendo la foto del manifesto della campagna Dem in cui la scelta proposta è tra ‘no vax’ (la zona grigia) e ‘scienza e vaccini’ su fondo rosso su cui il Pd mette il simbolo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 29 agosto 2022) (Adnkronos) – “Enrico, questa è unastupida. Noi siamo provax quanto voi. E così ad esempio Forza Italia e Conte. È arrogante pensare che tutto ciò che non è Pd sia il male. Ma c’è di più, è unache ha l’obiettivo di dividere i cittadini tra buoni e cattivi.se puoi”. Lo scrive su Twitter il leader di Azione Carlo, condividendo la foto del manifesto dellaDem in cui la scelta proposta è tra ‘no vax’ (la zona grigia) e ‘scienza e’ su fondo rosso su cui il Pd mette il simbolo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

petergomezblog : Elezioni – Caro energia, Letta: “Chi ha fatto cadere Draghi ora vuole misure?”. Conte: ”Mentre noi lo incalzavamo p… - marcocappato : 'Le firme digitali valgono ovunque nella Pubblica amministrazione, si usano per firmare contratti. Cinquecentomila… - FratellidItalia : Elezioni, Meloni: Indegno Ministro Esteri Di Maio pagato dai cittadini per screditare l’Italia - serenel14278447 : RT @HuffPostItalia: Lula e Bolsonaro sul ring. Il primo dibattito in tv in vista delle elezioni - carla91597355 : RT @Michele_Anzaldi: Elezioni, Anzaldi (Iv): “Il Tg2 fa da megafono a Giorgia Meloni” -