Compiuta giacenza | quando la notifica è nulla

... Poste garantisce due tentativi e unadi 15 giorni presso gli uffici. Potremmo aver ... Se il destinatario non dovesse ritirare la raccomandata, la notifica si considereràtrascorsi 10 ...... se il destinatario non ritira la propria raccomandata, le Poste rispediscono al mittente la raccomandata riportandovi l'indicazione di. Autore: Chiara Compagnucci pubblicato il 29/... Senza dichiarazione o elezione di domicilio nulla la notifica per compiuta giacenza La Cassazione ricorda che la notifica per compiuta giacenza eseguita a un indirizzo presso un luogo mai eletto come domicilio è nulla e inidonea ad assicurare la conoscenza del processo ...