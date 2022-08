Appalti Miur, chiusa l’indagine: l’imprenditore Bianchi di Castelbianco e l’ex dirigente Boda rischiano il processo per corruzione (Di lunedì 29 agosto 2022) La Procura di Roma ha chiuso l’indagine sulla presunta corruzione negli Appalti del ministero dell’Istruzione che nel settembre 2021 aveva portato all’arresto dell’imprenditore Federico Bianchi di Castelbianco. L’inchiesta, coordinata dal pm Carlo Villani e condotta dalla Guardia di Finanza attraverso analisi dei flussi di denaro e di segnalazioni di operazioni sospette, si è concentrata su diversi episodi corruttivi nei confronti di Giovanna Boda, 47 anni, ex capo del Dipartimento per le Risorse umane del ministero di viale Trastevere. Con la notifica dell’avviso di conclusione indagini – che di solito anticipa la richiesta di rinvio a giudizio – rischiano il processo in 15 persone e quattro società. Bianchi e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 29 agosto 2022) La Procura di Roma ha chiusosulla presuntaneglidel ministero dell’Istruzione che nel settembre 2021 aveva portato all’arresto delFedericodi. L’inchiesta, coordinata dal pm Carlo Villani e condotta dalla Guardia di Finanza attraverso analisi dei flussi di denaro e di segnalazioni di operazioni sospette, si è concentrata su diversi episodi corruttivi nei confronti di Giovanna, 47 anni, ex capo del Dipartimento per le Risorse umane del ministero di viale Trastevere. Con la notifica dell’avviso di conclusione indagini – che di solito anticipa la richiesta di rinvio a giudizio –ilin 15 persone e quattro società.e ...

