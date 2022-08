Violento incidente stradale | distrutta una Ferrari | un uomo rimane incastrato nelle lamiere

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 28 agosto 2022) Latina. Un impatto, quello registrato questa mattina, domenica 28 agosto, intorno alle 7:00 circa sulla Migliara 47 in località Ponte Ferraioli, vicino Ceriara di Sezze. Le circostanze dello scontro e le dinamiche che hanno portato all’impatto sono ancora al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Latina. Impattoin mattinata I militari, infatti, sono intervenuti per i rilievi e la gestione della viabilità, oltre che per la messa in sicurezza della strada coinvolta dallo scontro, piena di detriti disseminati ovunque. Leggi anche: Fingono unper incassare i soldi dell’assicurazione: denunciati La dinamica dell’impatto Lo scontro ha interessato due automobili, nello specifico una458 e un’Alfa Romeo, entrambe con conducenti della zona. Secondo informazioni ...