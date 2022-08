Ultime Notizie – Gp Belgio | Hamilton si scusa con Alonso | “L’incidente è colpa mia”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 28 agosto 2022) Lewisha chiuso il suo Gp dela Spa dopo poche curve. Il contatto con Fernandoha fermato la sua Mercedes già al primo giro. Lo spagnolo si è lasciato andare a un team radio molto duro contro il sette volte campione del mondo, che a fine giornata però si è preso la totale responsabilità dell'accaduto. "Guardando il replay, lui era nel mio angolo cieco e non gli ho lasciato molto spazio. È statamia. Mi rialzerò da questo episodio e tornerò più forte". L'episodio è stato notato e investigato dai commissari, che l'hanno catalogato come semplice incidente di gara.