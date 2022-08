Sardegna, turista beccato a lanciare rifiuti in un prato viene costretto a raccoglierli: “Non farlo mai più, ti prendo a calci nel c…” – Video (Di domenica 28 agosto 2022) “Non farlo mai più, non ti azzardare. Ti è andata bene che non ti prendo a calci nel culo. Stai sporcando la nostra terra”. Un turista, in Sardegna, è stato sorpreso da un residente mentre lanciava un sacchetto di rifiuti in un prato, sul ciglio della strada. L’uomo ha costretto il giovane a raccogliere i rifiuti e intanto lo ha ripreso col cellulare. “Ti chiedo perdono, ti chiedo scusa”, ha detto a un certo punto il giovane. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 28 agosto 2022) “Nonmai più, non ti azzardare. Ti è andata bene che non tinel culo. Stai sporcando la nostra terra”. Un, in, è stato sorpreso da un residente mentre lanciava un sacchetto diin un, sul ciglio della strada. L’uomo hail giovane a raccogliere ie intanto lo ha ripreso col cellulare. “Ti chiedo perdono, ti chiedo scusa”, ha detto a un certo punto il giovane. L'articolo proda Il Fatto Quotidiano.

