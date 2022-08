Ritorno al futuro sulla Luna? La missione Artemis secondo Spagnulo (Di domenica 28 agosto 2022) Il 14 dicembre 1972, Harrison H. Schmitt era in missione sulla superficie Lunare insieme a Eugene Cernan, comandante dell’Apollo 17. Il loro soggiorno di tre giorni sulla Luna stava volgendo al termine e poco dopo entrambi diedero un’ultima occhiata alla vallata Taurus Littrow, salirono la scaletta del Lem – il Lunar exploration module – e ripartirono per casa, il pianeta Terra. Furono gli ultimi astronauti a farlo. Pochi giorni fa sulla rivista Aviation Week & Space Technology, Schmitt ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. “Il programma Artemis per il Ritorno sulla Luna, come il suo predecessore Apollo, ha un contesto geopolitico che va ben oltre i suoi obiettivi tecnici. La Cina e la Russia ... Leggi su formiche (Di domenica 28 agosto 2022) Il 14 dicembre 1972, Harrison H. Schmitt era insuperficiere insieme a Eugene Cernan, comandante dell’Apollo 17. Il loro soggiorno di tre giornistava volgendo al termine e poco dopo entrambi diedero un’ultima occhiata alla vallata Taurus Littrow, salirono la scaletta del Lem – ilr exploration module – e ripartirono per casa, il pianeta Terra. Furono gli ultimi astronauti a farlo. Pochi giorni farivista Aviation Week & Space Technology, Schmitt ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. “Il programmaper il, come il suo predecessore Apollo, ha un contesto geopolitico che va ben oltre i suoi obiettivi tecnici. La Cina e la Russia ...

