Manifestazione a Piombino per dire no al rigassificatore

(Di domenica 28 agosto 2022) - Centinaia di cittadini sono scesi in piazza per ribala protesta contro la scelta del governo di allestire su una nave nel porto della città un ...

TizianaGastald1 : «No, almeno che garantiscono e certificano che...» Il 25 settembre sarà anche alle porte, ma il rigassificatore ci… - TELADOIOLANIUS : Vi meravigliate che una manifestazione organizzata da un sindaco di #FdI è appoggiata da comunisti con falce e mart… - cesarebrogi1 : Piombino, manifestazione contro il rigassificatore -

- Centinaia di cittadini sono scesi in piazza per ribadire la protesta contro la scelta del governo di allestire su una nave nel porto della città un ......unacontro la scelta del governo di realizzare l'impianto nel porto della città. Federico Rampini, editorialista del Corriere della sera, spiega che il primo cittadino di...Continuano le stangate sul prezzo dell'energia, Piombino scende in piazza a manifestare contro l'installazione del rigassificatore.PIOMBINO: Nuova manifestazione con centinaia di persone a Piombino contro l'installazione in porto della nave rigassificatrice. Presenze da tutta Italia ...