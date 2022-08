Malesani amaro: “Dicevano che ero un ubriacone. I social mi hanno distrutto” (Di domenica 28 agosto 2022) I social possono distruggere la carriera e la reputazione di una persona a suon di fake news e la sicurezza online difronte a certi incresciosi episodi, deve ancora migliorare molto. Questo pensiero... Leggi su ilpallonegonfiato (Di domenica 28 agosto 2022) Ipossono distruggere la carriera e la reputazione di una persona a suon di fake news e la sicurezza online difronte a certi incresciosi episodi, deve ancora migliorare molto. Questo pensiero...

Monica_7023 : RT @umbasdeez: C’è qualcosa di meglio che farsi il sangue amaro per le parole degli allenatori in conferenza. Aprire la porta e uscire di… - alessandrobena2 : RT @umbasdeez: C’è qualcosa di meglio che farsi il sangue amaro per le parole degli allenatori in conferenza. Aprire la porta e uscire di… - umbasdeez : C’è qualcosa di meglio che farsi il sangue amaro per le parole degli allenatori in conferenza. Aprire la porta e u… -