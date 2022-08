Lukaku si ferma in allenamento, derby Inter-Milan a rischio (Di domenica 28 agosto 2022) Tegola in casa Inter. Romelu Lukaku è stato costretto a fermarsi nell'allenamento di stamane per un problema muscolare alla coscia sinistra. L'attaccante si sottoporrà domani a nuovi controlli, ma il risentimento muscolare lo costringerà sicuramente a saltare l'impegno casalingo contro la Cremonese di Massimiliano Alvini nel turno infrasettimanale di martedì alle 20:45. Oltre all'impegno con la Cremonese, Lukaku è a serio rischio anche per il derby contro il Milan in programma sabato 3 settembre alle 18 a San Siro (giocherà in casa il Milan). Leggi su ilfogliettone (Di domenica 28 agosto 2022) Tegola in casa. Romeluè stato costretto arsi nell'di stamane per un problema muscolare alla coscia sinistra. L'attaccante si sottoporrà domani a nuovi controlli, ma il risentimento muscolare lo costringerà sicuramente a saltare l'impegno casalingo contro la Cremonese di Massimiliano Alvini nel turno infrasettimanale di martedì alle 20:45. Oltre all'impegno con la Cremonese,è a serioanche per ilcontro ilin programma sabato 3 settembre alle 18 a San Siro (giocherà in casa il).

