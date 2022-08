Lecce-Empoli | le formazioni ufficiali | Destro in panchina

(Di domenica 28 agosto 2022) Riportiamo ledi, match valevole per la terza giornata di Serie A. Dirigerà l’incontro l’arbitro Alberto Santoro della sezione di Messina, coadiuvato dagli assistenti Passeri e Costanzo, e dal quarto uomo Baroni. VAR e AVAR saranno rispettivamente Mariani e Peretti. Calcio d’inizio ore 20:45 allo Stadio “Via del Mare” di. Dai big match per lo Scudetto Lazio-Inter e Juventus-Roma, fino ad arrivare allo spareggio salvezza traed, il terzo turno mette in mostra già gare decisive. Tornato in massima serie dopo due anni, il club salentino è ancora a secco di punti. La squadra guidata da Marco Baroni non ha di certo avuto vita facile contro Inter e Sassuolo, ma le prestazioni messe in mostra fanno ben sperare. I ...

Commenta per primo(4 - 3 - 3) : Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Bistrovic, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Ceesay, Banda.(4 - 3 - 1 - 2): Vicario; Stojanovic, De Winter, Ismajli, Parisi; Dopo due sconfitte consecutive, il Lecce cerca i primi tre punti in casa contro l'Empoli, che ne ha conquistato solo uno. Baroni conferma il 4-3-3, con Banda e Strefezza nel tridente con Ceesay. La Fiorentina è sempre più vicina a Nedim Bajrami, trequartista albanese dell'Empoli che non è stato incluso nella formazione che alle ore 20:45 scenderà in campo allo Stadio Via del Mare di Lecce per ...