Ischia, sabato 3 settembre al via la stagione autunnale (Di domenica 28 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIschia (Na) – Dopo la pausa di agosto, sabato 3 e domenica 4 settembre nella Recital Hall dei Giardini La Mortella tornano gli appuntamenti musicali con la stagione autunnale dei concerti da camera, promossa dalla Fondazione Walton e diretta da Lina Tufano. Il concerto inaugurale, sarà affidato al Quartetto d'archi Alioth, formato da giovani musicisti impegnati nei corsi di perfezionamento della Scuola di Musica di Fiesole. Anche quest'anno, in occasione della stagione autunnale si rinnoverà la collaborazione tra la Fondazione Walton e l'Accademia Filarmonica Romana nell'ambito della quale i musicisti saranno chiamati ad esibirsi sia a Roma che ad Ischia. Durante i week end di settembre ed ottobre, si ...

