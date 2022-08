Inter in ansia per Lukaku: derby a rischio? (Di domenica 28 agosto 2022) Il centravanti belga ha avvertito un dolore durante un allenamento, e si è fermato. Gli esami medici a cui verrà sottoposto a breve sveleranno la gravità del problema e la durata dello stop Leggi su ilgiornale (Di domenica 28 agosto 2022) Il centravanti belga ha avvertito un dolore durante un allenamento, e si è fermato. Gli esami medici a cui verrà sottoposto a breve sveleranno la gravità del problema e la durata dello stop

