Grosso | “Meritavamo il pareggio Pairetto? A fatica non ne parlo”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 28 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Al termine della gara valevole per il campionato di serie B contro il Benevento, Fabioha rilasciato alcune dichiarazioni. Questi i temi affrontati dall’allenatore del Frosinone dopo la gara contro i giallorossi di Fabio Caserta. Prestazione – Abbiamo iniziato bene, abbiamo creato occasioni ed eravamo aggressivi.di andare in vantaggio, alla prima opportunità abbiamo pagato dazio. Siamo stati bravi a rimetterci in partita, credo che avremmo meritato ilper tante situazioni.– Negli episodi a metà non siamo stati premiati. Nonmai degli arbitri, acerco di farlo anche oggi. Attacco – La prestazione c’è stata, una prestazione di coraggio. Quando affronti un avversario di questo calibro qualcosa ...