Fratelli Bianchi, si separano per salvarsi in Appello. La frase choc della madre: "Manco fosse morta la Regina" (Di domenica 28 agosto 2022) Ulteriori dettagli sul caso dei Fratelli Bianchi, a seguito dell'omicidio del giovane Willy, emergono con vigore, ora che il processo, la condanna e l'iter giudiziario in generale hanno superato la fase calda. La frase choc della madre dei Bianchi A riportare le parole esatte della madre dei Fratelli Bianchi è stata la Repubblica: "È una cosa figlio mio che hanno messo in prima pagina Manco se fossi stato.. è morta la Regina". Sono parole che arrivano a distanza di poco più di un mese dall'uccisione di Willy, massacrato a calci e pugni senza un perché nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2020 a Colleferro.

