F1, GP Olanda 2022: programma prossima gara, orari e tv. Si corre a Zandvoort già settimana prossima! (Di domenica 28 agosto 2022) La Formula 1 non è certo un ambiente dove vigono le mezze misure, anche nel calendario! Difatti, dopo aver osservato quasi un mese di pausa, il Circus si appresta a vivere tre weekend di gara consecutivi! Ecco perché, archiviato il GP del Belgio, si tornerà in azione già settimana prossima. In realtà, se consideriamo le dinamiche del Mondiale, si effettuerà un trasferimento molto breve, poiché domenica 4 settembre è programmato il Gran Premio d’Olanda. L’autodromo di Zandvoort è edificato circa 300 km più a nord rispetto a quello di Spa-Francorchamps. Il viaggio sarà anche relativamente corto, ma il contesto cambierà totalmente. Dai boschi delle Ardenne, ci si sposterà sulle coste del Mare del Nord. La pista olandese è famosa proprio per essere edificata in riva al mare, con tutte le ... Leggi su oasport (Di domenica 28 agosto 2022) La Formula 1 non è certo un ambiente dove vigono le mezze misure, anche nel calendario! Difatti, dopo aver osservato quasi un mese di pausa, il Circus si appresta a vivere tre weekend diconsecutivi! Ecco perché, archiviato il GP del Belgio, si tornerà in azione già. In realtà, se consideriamo le dinamiche del Mondiale, si effettuerà un trasferimento molto breve, poiché domenica 4 settembre èto il Gran Premio d’. L’autodromo diè edificato circa 300 km più a nord rispetto a quello di Spa-Francorchamps. Il viaggio sarà anche relativamente corto, ma il contesto cambierà totalmente. Dai boschi delle Ardenne, ci si sposterà sulle coste del Mare del Nord. La pista olandese è famosa proprio per essere edificata in riva al mare, con tutte le ...

