F1 GP Belgio, Albon: “Speciale poter andare a punti, ora aspetto Monza” (Di domenica 28 agosto 2022) “Non vedevo l’ora di poter tagliare il traguardo, è sempre Speciale avere il passo per lottare per la zona punti“. Queste le parole di Alexander Albon al termine del GP di Belgio 2022, 14esimo appuntamento del mondiale F1. Il pilota della Williams, infatti, ha chiuso in decima posizione al termine di un weekend positivo, che lo aveva visto qualificarsi addirittura per il Q3 nella sessione di qualifiche. Il thailandese ha poi aggiunto: “Ora attendo con impazienza i lunghi rettilinei di Monza. Zandvoort? Non so cosa aspettarmi, lì la qualifica sarà più importante rispetto a qua, perché la pista ha caratteristiche uniche”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 28 agosto 2022) “Non vedevo l’ora ditagliare il traguardo, è sempreavere il passo per lottare per la zona“. Queste le parole di Alexanderal termine del GP di2022, 14esimo appuntamento del mondiale F1. Il pilota della Williams, infatti, ha chiuso in decima posizione al termine di un weekend positivo, che lo aveva visto qualificarsi addirittura per il Q3 nella sessione di qualifiche. Il thailandese ha poi aggiunto: “Ora attendo con impazienza i lunghi rettilinei di. Zandvoort? Non so cosa aspettarmi, lì la qualifica sarà più importante rispetto a qua, perché la pista ha caratteristiche uniche”. SportFace.

