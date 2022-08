F1: Belgio; Leclerc, 'Non eravamo al livello della Red Bull' (Di domenica 28 agosto 2022) "Il feeling nel primo stint con le medie non era male, ma la performance rispetto alla Red Bull in questo weekend è stata una roba incredibile. Non so cosa abbiano trovato, ma stanno andando veramente ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 28 agosto 2022) "Il feeling nel primo stint con le medie non era male, ma la performance rispetto alla Redin questo weekend è stata una roba incredibile. Non so cosa abbiano trovato, ma stanno andando veramente ...

SkySportF1 : ULTIM'ORA F1 GP DEL BELGIO, TSUNODA PARTIRA' DALLA PIT LANE: VERSTAPPEN E LECLERC GUADAGNANO UNA POSIZIONE La grigl… - RobChinchero : Nuova PU per Charles Leclerc. Scatterà dal fondo della griglia nel GP del Belgio. Nessun cambio per Sainz. - MonettiDario : RT @P300it: F1 | GP Belgio 2022, gara: Vestappen domina e vince dal 14° posto! Perez 2° su Sainz, Leclerc 6° con altro pit rivedibile ? di… - Spina14_acm : RT @sportface2016: #F1, Gp #Belgio2022, #Binotto: “Giusto far fermare #Leclerc. #RedBull è stata superiore” - michaelgscott0 : RT @sportface2016: #F1, Gp #Belgio2022, #Binotto: “Giusto far fermare #Leclerc. #RedBull è stata superiore” -