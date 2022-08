Dayane Mello e l’amico speciale per lei e Sofia (Foto)

(Di domenica 28 agosto 2022)hanno adottato un cagnolino, come si vede sul profilo social della modella in unache ritrae la figlia che tiene in braccio il cuccioloè con la figliae si sta godendo con la piccola le vacanze. L’ex gieffina ha un rapporto splendido con la figlia, nata dalla relazione tra la modella e Stefano Sala.conserva un rapporto particolare anche con la ex suocera Simona Perini, che abbiamo avuto modo di vedere spesso in tv quando è andata a trovare l’ex gieffina al Grande Fratello Vip 5, edizione che ha vistogrande protagonista del reality. Di recente, nel giorno del suo compleanno,ha voluto regalare infatti alla ex suocera una dedica ...

"Soleil Sorge 'vittima' di Alex Belli e Delia Duran"/ Il duro attacco In queste settimane si susseguono le indiscrezioni sui concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip. ...Grande Fratello vip, il nuovo impegno professionale diPuò dirsi per molti telespettatori la vincitrice morale del Grande Fratello vip 6, e anche dopo la popolarità raggiunta nella Casa dei vipponi la modella venezuelana continua a ...Dayane Mello e Sofia hanno adottato un cagnolino, come si vede sul profilo social della modella in una foto che ritrae la figlia che tiene in braccio il cucciolo ...Dayane Mello, carriera di una fotomodella. Dayane Mello nasce in Brasile, un paese grande quasi quanto un continente, pieno di contrasti, di divergenze, di mondi opposti in un solo paese. Dayane Mello ...