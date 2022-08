Covid: Veneto, 2.049 casi e 8 decessi in 24 ore (Di domenica 28 agosto 2022) Sono in calo, nelle ultime 24 ore i nuovi casi di Covid in Veneto: 2.049 contro i 2.698 di ieri. Il totale è ora a 2.190.985. Si segnalano 8 decessi (10 ieri), con il totale a 15.349. In diminuzione ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 28 agosto 2022) Sono in calo, nelle ultime 24 ore i nuovidiin: 2.049 contro i 2.698 di ieri. Il totale è ora a 2.190.985. Si segnalano 8(10 ieri), con il totale a 15.349. In diminuzione ...

LamoglieCarmine : RT @sara_moretto: La pandemia ha messo alla prova la #sanità dimostrando quanto sia indispensabile destinare parte cospicua dei fondi europ… - ArezzoInAzione : RT @sara_moretto: La pandemia ha messo alla prova la #sanità dimostrando quanto sia indispensabile destinare parte cospicua dei fondi europ… - universo_astro : RT @ilfoglio_it: Confermati in posti sicuri i parlamentari leghisti che usufruirono dell'aiuto dell'Inps, in Veneto un caso analogo non ven… - vivinbaro : RT @sara_moretto: La pandemia ha messo alla prova la #sanità dimostrando quanto sia indispensabile destinare parte cospicua dei fondi europ… - dorianomuraro : @veneto_ Poi qualcuno mi spiegherà però perché sei abile a lavorare fino ai 67 anni ma per il Covid dopo i 60 sei “… -