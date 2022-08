Allo Slalom Sette Tornanti | Venanzio concede il bis

(Di domenica 28 agosto 2022) Il campione campano vince anche la seconda manche dello, ottava prova tricolore di scena sulle strade del Trentino. Seconda piazza per Gianluca Miccio davanti a Michele Puglisi, entrambi al via dei 2900 metri di gara su una Radical SR4 Suzuki. Dopo aver messo la propria firma sulla prima, Salvatoresi ripete Source

Hillclimbit : Aperte le iscrizioni all'appuntamento organizzato l'11 settembre da Tecno Motor e Gargano Racing Team - AgenziaOpinione : SCUDERIA TRENTINA * "SLALOM SETTE TORNANTI": « 71 I PILOTI INSERITI NELLA LISTA UFFICIALE, ALLO START PRESENTI TUTT… - cronoscalate_it : Già 71 piloti iscritti allo Slalom Sette Tornanti - Hillclimbit : A poche ore dalla chiusura delle iscrizioni, sono già 71 i piloti inseriti nella lista ufficiale compilata in tempo…

