Alessandro Sallusti | cuore d’oro a Forte dei Marmi

(Di domenica 28 agosto 2022) Il ‘Caffeuccio del Rothling‘. Alle Olimpiadi del, evento solidale di grande valore che va a coniugare sport, musica spettacolo e divertimento, abbiamo gustato un buon caffè a tu per tu con l’imprenditore Vip Michael Rothling. E’ lui il numero uno del Monopolydei(che sostiene Andrea Bocelli Foundation). Se da un lato l’inviato di Striscia la Notizia Jimmy Ghione si è concentrato sulla corsa scudetto delle milanesi (“Inter è la favorita ma… magari in zona Europa non dimentichiamoci del mio Torino con il grande Juric…”), Michael Rothling ha preferito illustrarci a 360 gradi i segreti di un manager vincente. Come pure gli ingredienti ‘segreti’ che sono alla base del Monopolydei, il Gioco dell’Estatena 2022. ...

LegaSalvini : Alessandro Sallusti: 'Letta è uno di quegli squadristi che lui dice di voler combattere, che invece del manganello… - alessan21043605 : RT @LegaSalvini: Alessandro Sallusti: 'Letta è uno di quegli squadristi che lui dice di voler combattere, che invece del manganello usi le… - Marco02839896 : RT @Libero_official: La testimonianza di un imprenditore e gli esempi degli altri paesi europei inchiodano l'#Italia. #Sallusti: perché sul… - Marco02839896 : RT @LegaSalvini: Alessandro Sallusti: 'Letta è uno di quegli squadristi che lui dice di voler combattere, che invece del manganello usi le… - LorenzoMarra75 : RT @Libero_official: La testimonianza di un imprenditore e gli esempi degli altri paesi europei inchiodano l'#Italia. #Sallusti: perché sul… -

Liberoquotidiano.it

Il problema è assai più complesso ma ieri un amico imprenditore mi ha raccontato demoralizzato che la sua grossa azienda produce, grazie agli investimenti fatti in passato sui pannelli solari, un ...non ha dubbi. Il direttore di Libero, ospite di In Onda su LA 7, sgancia la bomba che fa tremare la sinistra e affossa il Pd. In studio si parla delle elezioni e dell'ultimo ... Gas, Alessandro Sallusti: Putin non è la causa di questa crisi, ci siamo fregati da soli E perché il mio amico non può fare ciò che vuole dell'energia che produce alla faccia di Putin Putin non è la causa, è l'effetto della nostra crisi e delle nostre debolezze Che qualche cosa non torna ...Alessandro Sallusti non ha dubbi. Il direttore di Libero, ospite di In Onda su LA 7, sgancia la bomba che fa tremare la sinistra e affossa il ...