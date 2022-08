Venezia, provano a disinnescare in casa un ordigno bellico: un morto e un ferito grave (Di sabato 27 agosto 2022) Stavano provando a disinnescare un ordigno della seconda guerra mondiale, ma il tentativo è finito in tragedia. Un uomo è morto e un altro è rimasto gravemente ferito a San Stino di Livenza, nel Veneziano, a causa dell’esplosione dell’ordigno che stavano provando a disattivare in maniera artigianale. Il boato è stata udito a diversi chilometri di distanza. La vicenda sarebbe avvenuta in un’abitazione di via Trentin, dove sono tempestivamente accorsi i vigili del fuoco da San Donà e da Motta di Livenza. I pompieri sarebbero riusciti a entrare nell’edificio e a portare all’esterno il ferito, ora trasferito d’urgenza in pronto soccorso. Niente da fare per l’altro uomo, dichiarato morto dal medico del Suem. La persona ... Leggi su open.online (Di sabato 27 agosto 2022) Stavano provando aundella seconda guerra mondiale, ma il tentativo è finito in tragedia. Un uomo èe un altro è rimastomentea San Stino di Livenza, nelno, a causa dell’esplosione dell’che stavano provando a disattivare in maniera artigianale. Il boato è stata udito a diversi chilometri di distanza. La vicenda sarebbe avvenuta in un’abitazione di via Trentin, dove sono tempestivamente accorsi i vigili del fuoco da San Donà e da Motta di Livenza. I pompieri sarebbero riusciti a entrare nell’edificio e a portare all’esterno il, ora trasd’urgenza in pronto soccorso. Niente da fare per l’altro uomo, dichiaratodal medico del Suem. La persona ...

