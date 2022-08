Traffico Roma del 27-08-2022 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 27 agosto 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione ilcontinua scorrevole Sui raccordi autostradali della città in Prati avviata oggi in via Col di Lana un divieto di transito da via Monte Zebio a viale Mazzini per un evento culturale fino al 11 settembre è chiusa per lavori sulle condutture dell’acqua via della Camilluccia in corrispondenza di piazza giochi Delfici Per lo stesso motivo sempre chiusa via Paolo II prudenza per un incidente alle porte dicon me possibili rallentamenti in via Fernando Conti all’altezza di via Aspertini è ancora attenzione per olio sull’asfalto in via Merulana tra Piazza San Giovanni in Laterano via Labicana alla Piola fino chiusa su disposizione dei vigili del fuoco per una ballamento via Lidia tra via Segesta e Piazza Roselle per concludere sospesi fino al 4 settembre i lavori sulla ...