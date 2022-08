San Stino di Livenza (Venezia), esplode un ordigno bellico in casa: un morto e un ferito grave (Di sabato 27 agosto 2022) commenta Una persona è morta e un'altra è rimasta gravemente ferita nell'esplosione di un ordigno bellico in una casa di San Stino di Livenza , nel Veneziano . Sul posto sono intervenuti i carabinieri ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 27 agosto 2022) commenta Una persona è morta e un'altra è rimastamente ferita nell'esplosione di unin unadi Sandi, nelno . Sul posto sono intervenuti i carabinieri ...

