Roma, morte Simone Sperduti: poliziotto resta in carcere (Di sabato 27 agosto 2022) (Adnkronos) – resta in carcere il poliziotto arrestato giovedì scorso con l'accusa di omicidio stradale, per l'incidente avvenuto in via Prenestina in cui ha perso la vita Simone Sperduti, un ragazzo Romano di diciannove anni. Dopo l'udienza che si è tenuta questa mattina a piazzale Clodio il gip, accogliendo le richieste del pm Mario Palazzi, ha convalidato l'arresto e ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il poliziotto, dopo l'incidente, era risultato positivo ai test di alcol e droga. "Il mio assistito ha risposto alla domande del giudice e ha espresso tutto il suo dolore alla famiglia di Simone – ha detto il difensore del poliziotto, l'avvocato Pamela Strippoli dopo l'udienza ...

