Moderna fa causa a Pfizer-Biontech per il vaccino anti Covid (Di sabato 27 agosto 2022) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT. Leggi su ilfogliettone (Di sabato 27 agosto 2022) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Agenzia_Ansa : Moderna fa causa a Pfizer e BioNTech sui vaccini per il Covid. Secondo Moderna, la tecnologia usata nei vaccini Pfi… - NicolaPorro : ?? Clamorosa decisione di #Moderna: fa causa a #Pfizer per il #vaccino anti-Covid ???? - LupinII10185363 : RT @madforfree: Siamo ai titoli di coda: si litiga su spartizione bottino, e Moderna fa causa a Pfizer x violazione brevetti vaccini mRna.… - irritatrix : RT @antonio_bordin: #Moderna e #Pfizer si fanno causa per il bottino della più grande truffa farmaceutica del millennio. #COVID19 - SILVIALUCISANO : RT @madforfree: Siamo ai titoli di coda: si litiga su spartizione bottino, e Moderna fa causa a Pfizer x violazione brevetti vaccini mRna.… -