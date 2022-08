Meloni si autoinveste premier | se vinco il Colle deve indicarmi Berlusconi con lei Ma Salvini frena | decide Mattarella

(Di sabato 27 agosto 2022) - Giorgiaguarda a palazzo Chigi. In un comizio dice esplicitamente: se il centrodestra vince e Fratelli d'Italia ha una buona affermazione, il Quirinale non può non. Arriva pieno ...

Sky Tg24

- Giorgiaguarda a palazzo Chigi. In un comizio dice esplicitamente: se il centrodestra vince e Fratelli d'Italia ha una buona affermazione, il Quirinale non può non indicarmi. Arriva pieno appoggio da ...- Giorgiaguarda a palazzo Chigi. In un comizio dice esplicitamente: se il centrodestra vince e Fratelli d'Italia ha una buona affermazione, il Quirinale non può non indicarmi. Arriva pieno appoggio da ... Incidenti stradali: auto investe nonna e 2 nipoti Giorgia Meloni guarda a palazzo Chigi. In un comizio dice esplicitamente: se il centrodestra vince e Fratelli d'Italia ha una buona affermazione, il Quirinale non può non indicarmi. Arriva pieno appog ...