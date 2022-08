LIVE Tiro a volo, Europei 2022 in DIRETTA: Rossi e Stanco sul podio, pass olimpico ottenuto! (Di sabato 27 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:53 ANCORA UN ERRORE PER CHARLOTTE LUCY HALL! 14:52 Purtroppo 3 errori sugli ultimi 5 piattelli per Jessica Rossi, che a questo punto viaggia verso la medaglia di bronzo. 14:51 Sbaglia Rossi, ma sbaglia anche Hall. Può succedere di tutto! 14:50 Errore pesantissimo per Jessica Rossi, che ha un piattello da recuperare su Stanco e due su Hall. 14:49 Si tratta del primo pass olimpico per la spedizione azzurra, la marcia d’avvicinamento a Parigi 2024 è ufficialmente iniziata. Adesso bisogna rimanere concentrati, perchè ci si gioca le medaglie, con l’Italia già sicura di due gradini del podio. 14:48 Con l’eliminazione della spagnola Galvez e con due atlete tra le prime tre, l’Italia ha ... Leggi su oasport (Di sabato 27 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:53 ANCORA UN ERRORE PER CHARLOTTE LUCY HALL! 14:52 Purtroppo 3 errori sugli ultimi 5 piattelli per Jessica, che a questo punto viaggia verso la medaglia di bronzo. 14:51 Sbaglia, ma sbaglia anche Hall. Può succedere di tutto! 14:50 Errore pesantissimo per Jessica, che ha un piattello da recuperare sue due su Hall. 14:49 Si tratta del primoper la spedizione azzurra, la marcia d’avvicinamento a Parigi 2024 è ufficialmente iniziata. Adesso bisogna rimanere concentrati, perchè ci si gioca le medaglie, con l’Italia già sicura di due gradini del. 14:48 Con l’eliminazione della spagnola Galvez e con due atlete tra le prime tre, l’Italia ha ...

zazoomblog : LIVE Tiro a volo Europei 2022 in DIRETTA: iniziano le semifinali femminili con Stanco Rossi e Grassia! Uomini tutti… - zazoomblog : LIVE Tiro a volo Europei 2022 in DIRETTA: Stanco in finale! Tocca a Grassia e Rossi nella seconda semifinale! -… - zazoomblog : LIVE Tiro a volo Europei 2022 in DIRETTA: Stanco Rossi e Grassia si giocano il pass olimpico! Uomini tutti eliminat… - zazoomblog : LIVE Tiro a volo Europei 2022 in DIRETTA: Stanco nella prima semifinale Rossi e Grassia nella seconda. Le azzurre s… - LostIsland143 : Chi si sposa? Ci posti poi una foto del tuo outfit? Sarai bellissima ?? — Ma che cuore che sei ???? Pensavo di postarv… -