Lavinia morta a 7 anni in hotel: 'Colpita da una statua di marmo' (Di sabato 27 agosto 2022) Una bambina originaria di Napoli di 7 anni è morta nel tardo pomeriggio di ieri in Germania vittima di un incidente domestico. Ne dà notizia il quotidiano Roma. Lavinia Trematerra , figlia degli ... Leggi su leggo (Di sabato 27 agosto 2022) Una bambina originaria di Napoli di 7nel tardo pomeriggio di ieri in Germania vittima di un incidente domestico. Ne dà notizia il quotidiano Roma.Trematerra , figlia degli ...

