Interferenze russe sul voto | Di Maio torna a chiedere una commissione d’inchiesta | «Salvini ci porta in braccio a Putin»

«La campagna elettorale è inquinata». Luigi Di Maio torna sulle «ingerenze» della Russia nella corsa alle elezioni politiche del 25 settembre. «I tentativi di interferenza russa sono evidenti. Il problema vero è che ci sottovalutiamo, non consideriamo quanto l'Italia sia importante per la tenuta della Ue, della Nato e del mondo libero», dice il ministro degli Esteri a Repubblica. «Abbiamo l'ex presidente Medvedev che dà indicazioni di voto, Razov che si complimentava con il partito di Conte sull'Ucraina e Salvini pagato in rubli per andare a Mosca. Perciò serve istituire una commissione parlamentare d'inchiesta che faccia luce sulle ingerenze», aggiunge Di Maio, ribadendo quanto già chiesto alcuni giorni fa.

