Gli oggetti e la realtà | un grande Anish Kapoor a Venezia

C'è qualcosa nel lavoro di Anish Kapoor, uno degli artisti più noti e influenti al mondo, che va oltre la semplice dimensione culturale, per entrare in ambiti meno definiti, sfuggenti e viscerali. Lo si può provare a sentire, questo afflato d'intensità, visitando la retrospettiva che fino a ottobre è aperta alle Gallerie dell'Accademia di Venezia e a Palazzo Manfrin, un percorso, curato da Taco Dibbits, che ci restituisce anche la dimensione pittorica di Kapoor. "Sono sempre stato affascinato dallo spazio tra la pittura e gli oggetti - ha detto l'artista ad askanews - dalla relazione tra il bidimensionale e il tridimensionale e dalla confusione che si può creare tra essi. È vero, per me la pittura si è manifestata soprattutto negli ultimi due o tre anni, e si è mossa verso qualcosa di più figurativo, ...

