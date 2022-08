Gas, le mani del governo sui termosifoni: al via dopo, spenti prima, accesi di meno. Ecco cosa ci aspetta (Di sabato 27 agosto 2022) Il gas che vola oltre 340 euro e si attesta un soffio sotto 339 euro allarma l’Europa e manda in tilt il governo. Il piano di risparmio energetico a cui lavora il ministro Roberto Cingolani non può più puntare su rialzi e bonus, sul tirare la coperta da una parte e scoprire dall’altra, e così ora si passa dal fardello dei rincari al ridimensionamento delle risorse. Dall’aggiunta dell’aggravio economico alla sottrazione (leggi razionamento) delle disponibilità, giocando sul calendario e contando sulla pazienza – ormai al limite – di famiglie e imprese… Il gas vola, in arrivo la stretta del governo su risorse e consumi «L’idea – scrive oggi la Repubblica – è quella di dettagliare una serie di azioni “non prescrittive”, da modulare a seconda degli scenari. Fino a quello più catastrofico dell’interruzione delle forniture dalla Russia. Dovrebbe essere ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 27 agosto 2022) Il gas che vola oltre 340 euro e si attesta un soffio sotto 339 euro allarma l’Europa e manda in tilt il. Il piano di risparmio energetico a cui lavora il ministro Roberto Cingolani non può più puntare su rialzi e bonus, sul tirare la coperta da una parte e scoprire dall’altra, e così ora si passa dal fardello dei rincari al ridimensionamento delle risorse. Dall’aggiunta dell’aggravio economico alla sottrazione (leggi razionamento) delle disponibilità, giocando sul calendario e contando sulla pazienza – ormai al limite – di famiglie e imprese… Il gas vola, in arrivo la stretta delsu risorse e consumi «L’idea – scrive oggi la Repubblica – è quella di dettagliare una serie di azioni “non prescrittive”, da modulare a seconda degli scenari. Fino a quello più catastrofico dell’interruzione delle forniture dalla Russia. Dovrebbe essere ...

