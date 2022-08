Fulmini killer, altri 3 ragazzi colpiti sul Gran Sasso (Di sabato 27 agosto 2022) AGI - Il personale medico del 118 e del Soccorso alpino e speleologico dell'Abruzzo stanno trasportando con un elicottero tre ragazzi colpiti poco fa sul Gran Sasso d'Italia mentre erano impegnati in un'escursione. Uno dei tre sarebbe in condizioni piu' gravi. Il soccorso e' stato reso possibile dalla professionalità di piloti e verricellisti che si sono calati in un tratto impervio della montagna sfidando condizioni climatiche non favorevoli. Nella zona infatti si sta abbattendo un forte nubifragio. I funerali di Balocco Saranno intanto celebrati lunedì pomeriggio alle 15,30 nella Cattedrale di Fossano, i funerali di Alberto Balocco, il 56enne noto imprenditore del settore dolciario morto ieri dopo essere stato colpito da un fulmine durante una escursione in mountain-bike nella zona di Pragelato. Il corteo funebre ... Leggi su agi (Di sabato 27 agosto 2022) AGI - Il personale medico del 118 e del Soccorso alpino e speleologico dell'Abruzzo stanno trasportando con un elicottero trepoco fa sulSasso d'Italia mentre erano impegnati in un'escursione. Uno dei tre sarebbe in condizioni piu' gravi. Il soccorso e' stato reso possibile dalla professionalità di piloti e verricellisti che si sono calati in un tratto impervio della montagna sfidando condizioni climatiche non favorevoli. Nella zona infatti si sta abbattendo un forte nubifragio. I funerali di Balocco Saranno intanto celebrati lunedì pomeriggio alle 15,30 nella Cattedrale di Fossano, i funerali di Alberto Balocco, il 56enne noto imprenditore del settore dolciario morto ieri dopo essere stato colpito da un fulmine durante una escursione in mountain-bike nella zona di Pragelato. Il corteo funebre ...

