Formazioni ufficiali Cremonese-Torino | Serie A 2022 2023

Le Formazioni ufficiali di Cremonese-Torino, match valido per la terza giornata della Serie A 2022/2023. La formazione allenata da Alvini è reduce da due sconfitte nelle prime due giornate con Fiorentina e Roma, mentre i granata arrivano dalla vittoria all'esordio con il Monza e dal pareggio a reti bianche contro la Lazio. Appuntamento alle ore 18.30. Queste le scelte dei due tecnici. Formazioni ufficiali Cremonese: Radu, Valeri, Bianchetti, Aiwu, Vasquez, Pickel, Baez, Escalante, Zanimacchia, Okereke, Dessers Torino: Milinkovic-Savic, Schuurs, Buongiorno, Rodriguez, Singo, Ricci, Linetty, Aina, Radonjic, Vlasic, Sanabria

