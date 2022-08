F1, Gp Belgio 2022, Verstappen: “Sarebbe un peccato mancare il podio” (Di sabato 27 agosto 2022) “E’ stata una qualifica fantastica, ma è tutto il weekend che siamo sul pezzo. La macchina sta funzionando molto bene e stiamo riuscendo a ottimizzarla. Ho dovuto far attenzione alle gomme, devo pensare a domani. Sono contento del mio giro, è fantastico essere qui. Spero che i tifosi si siano divertiti. Dobbiamo rimontare, Sarebbe un peccato non raggiungere il podio con una macchina così”. Lo ha detto Max Verstappen, pilota della Red Bull, dopo la pole position ottenuta nel GP del Belgio di F1. Tuttavia, l’olandese partirà quindicesimo per via della penalità. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 27 agosto 2022) “E’ stata una qualifica fantastica, ma è tutto il weekend che siamo sul pezzo. La macchina sta funzionando molto bene e stiamo riuscendo a ottimizzarla. Ho dovuto far attenzione alle gomme, devo pensare a domani. Sono contento del mio giro, è fantastico essere qui. Spero che i tifosi si siano divertiti. Dobbiamo rimontare,unnon raggiungere ilcon una macchina così”. Lo ha detto Max, pilota della Red Bull, dopo la pole position ottenuta nel GP deldi F1. Tuttavia, l’olandese partirà quindicesimo per via della penalità. SportFace.

SkySportF1 : ? CARLOS SAINZ POOOOOLE POSITION ?? Verstappen miglior tempo, ma è penalizzato I risultati ?… - SkySportF1 : ? Zhou Guanyu al comando a metà sessione ?? Ferrari ferme al box AGGIORNAMENTI ? - Agenzia_Ansa : F1 | Max Verstappen è stato il più veloce nelle qualifiche ma in pole del Gran premio del Belgio, in programma doma… - ledicoladelsud : F1 Gp Belgio, la Ferrari di Sainz in pole davanti a Perez - sportface2016 : #F1 #BelgianGP | #Sainz: “Sconcertato dal gap con #Verstappen” -