Conferenza stampa Spalletti: «Chi non allenerebbe Ronaldo? Ndombele farà comodo» (Di sabato 27 agosto 2022) Conferenza stampa Spalletti, il tecnico del Napoli ha parlato alla vigilia del match contro la Fiorentina: le dichiarazioni Luciano Spalletti ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia del match tra Napoli e Fiorentina. Ronaldo – «Chiunque vorrebbe avere le sue maglie. Se lei mi chiede ‘allenerebbe volentieri’? Vorrei vedere quale allenatore eviterebbe una cosa del genere da raccontare per tutta la vita, ma come ha detto il procuratore non ci sono trattative. Parlando con ADL mi ha detto che non ha ricevuto niente di vero e mancano pochi giorni, penso sia difficile chiudere un’operazione simile. E’ il mio pensiero, poi sentite Giuntoli». OSIMHEN – «Per uno forte come Osimhen il mercato è sempre aperto, si può svegliare il proprietario di ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 27 agosto 2022), il tecnico del Napoli ha parlato alla vigilia del match contro la Fiorentina: le dichiarazioni Lucianoha parlato inalla vigilia del match tra Napoli e Fiorentina.– «Chiunque vorrebbe avere le sue maglie. Se lei mi chiede ‘volentieri’? Vorrei vedere quale allenatore eviterebbe una cosa del genere da raccontare per tutta la vita, ma come ha detto il procuratore non ci sono trattative. Parlando con ADL mi ha detto che non ha ricevuto niente di vero e mancano pochi giorni, penso sia difficile chiudere un’operazione simile. E’ il mio pensiero, poi sentite Giuntoli». OSIMHEN – «Per uno forte come Osimhen il mercato è sempre aperto, si può svegliare il proprietario di ...

CarloCalenda : È ora di dire basta. Il #TerzoPolo è l’unico polo che sta proponendo cose concrete, fattibili e nel solco dell’Agen… - juventusfc : Comincia la conferenza stampa! Allegri: «Domani sarà il primo scontro diretto contro una Roma che sta continuando… - borghi_claudio : Presentazione candidati centrodestra ad #Arezzo. Se penso alla prima conferenza stampa in questo hotel nel 2015...… - gioiarandom : RT @deveraunseraunn: penso a quest'autunno a Milano con il riscaldamento carissimo e in TV quella donna bionda orrenda in conferenza stampa… - Yul733 : Marotta nella conferenza stampa di inizio anno disse chiaramente: Bisogna avere il coraggio di vincere e non paura… -