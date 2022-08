Concorso Corte dei Conti, 94 persone da assumere: ecco il bando, data di scadenza e requisiti per partecipare (Di sabato 27 agosto 2022) La Corte dei Conti e l’Avvocatura dello Stato assumono 94 dipendenti. Si tratterà di personale amministrativo, area III, fascia retributiva F3. I requisiti richiesti Sono diversi i requisiti richiesti per accedere al Concorso: – Laurea magistrale: Giurisprudenza, Scienze delle pubbliche amministrazioni, Relazioni internazionali, Scienze della politica, Scienze dell’economia, Scienze economico-aziendali. Le domande vanno spedite a https://concorsi.CorteConti.it. I candidati dovranno essere sottoposti a una prova preselettiva e a una successiva prova – solo eventuale – selettiva eventuale nel caso in cui il numero di candidati ammessi fosse superiore a 700. Si tratterà di quesiti a risposta multipla. La prova preselettiva consiste nel rispondere a 100 quesiti sulle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 27 agosto 2022) Ladeie l’Avvocatura dello Stato assumono 94 dipendenti. Si tratterà di personale amministrativo, area III, fascia retributiva F3. Irichiesti Sono diversi irichiesti per accedere al: – Laurea magistrale: Giurisprudenza, Scienze delle pubbliche amministrazioni, Relazioni internazionali, Scienze della politica, Scienze dell’economia, Scienze economico-aziendali. Le domande vanno spedite a https://concorsi..it. I candidati dovranno essere sottoposti a una prova preselettiva e a una successiva prova – solo eventuale – selettiva eventuale nel caso in cui il numero di candidati ammessi fosse superiore a 700. Si tratterà di quesiti a risposta multipla. La prova preselettiva consiste nel rispondere a 100 quesiti sulle ...

